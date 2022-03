Guerre en Ukraine : à Antibes, la solidarité envers les réfugiés

Plus d’un million d’Ukrainiens ont fui leur pays. En France, dans les Alpes-Maritimes, certains ouvrent les portes de leur maison.

Ces réfugiés Ukrainiens sont arrivés dans les Alpes-Maritimes mercredi 2 mars au soir. De ce couple, cette française ne sait pas grand-chose, tout juste qu’ils fuient la guerre en Ukraine. Elle leur prête le deux pièces familial, celui qui sert normalement pour les vacances. Sergii Dunaievskyi dort désormais dans la maison avec sa femme. Sa sœur, installée sur la Côte d’Azur, a recueilli les quatre autres membres de sa famille qui ont traversé l’Europe en bus avec lui. C’est le neveu, franco-ukrainien, qui fait la traduction.

"La guerre dure depuis déjà huit ans"

"Le monde et l’Europe ne voulaient pas nous comprendre, mais la guerre dure depuis déjà huit ans dans le pays", précise Sergii Dunaievskyi. "Tous les réfugiés ont besoin d’accueil, de se reconstruire, d’aller vers le futur. Et cela, on n’empêchera jamais personne de fuir la guerre. Peut-être cela sera nous demain. Il faut être prêt à aider", confie leur hôte, qui va leur laisser l’appartement jusqu’à l’été. Eux n’aspirent qu’à retourner en Ukraine, quand la situation le permettra, pour retrouver leurs deux fils, restés au pays.