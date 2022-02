Guerre en Ukraine :  500 000 exilés ont fui le pays en cinq jours

Un bus ukrainien arrive à Isaccea (Roumanie), lundi 28 février, avec à l'intérieur une vingtaine de femmes et d'enfants. Ils ont roulé toute la nuit, quittant Odessa, le grand port sur la Mer Noire, dont l'armée russe se rapproche de plus en plus. "A chaque sirène d'alerte, on courrait se réfugier dans les abris souterrains anti-bombardements, (…) mais c'est devenu trop dangereux", explique une jeune Ukrainienne. De nombreux exilés ne souhaitent pas rester en Roumanie, et cherchent à rejoindre des proches ailleurs en Europe, comme en Italie, en France ou en Allemagne.

Des dizaines de milliers de personnes transitent chaque jour par la Pologne

Evguenia Olentshuk part avec son fils pour Munich, où elle a une connaissance. "Je n'arrive pas à y croire. C'est comme si on se couchait un soir en paix, et le lendemain au réveil, c'est la guerre", confie-t-elle. Son mari est reste combattre en Ukraine. Les autorités lui ont trouvé un chauffeur bénévole, qui la conduira vers le train. "C'est vraiment une aide importante pour nous. On ne s'y attendait pas du tout", explique-t-il. 10% des personnes qui quittent l'Ukraine passent par la Roumanie ou la Moldavie. Le point d'entrée le plus important reste la Pologne, où arrivent des dizaines de milliers de personnes chaque jour. 500 000 personnes ont fui l'Ukraine en cinq jours, selon les Nations Unies. C'est le plus vaste mouvement d'exode jamais vu en Europe.