Guerre en Ukraine : 40 000 personnes ont fui vers la Roumanie

Les réfugiés arrivent nombreux en Roumanie, lundi 28 février. "Il neige, il fait très froid, on est ici exactement de l'autre côté du Danube, l'Ukraine est derrière nous, et il y a 40 000 personnes qui sont passe d'Ukraine en Roumanie", explique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex depuis la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Il signale "un nombre important d'Ukrainiens", principalement "des femmes et des enfants".



La solidarité roumaine

Les Roumains se montrent solidaires. Ils ont "installé des stands alimentaires, où ils donnent de la nourriture aux Ukrainiens qui arrivent", tandis que "des voitures les emmènent vers les gares les plus proches", poursuit le journaliste. Les Ukrainiens souhaitent "aller vers les villes, vers Bucarest et quelquefois vers les villes de l'Europe occidentale", explique Alban Mikoczy.