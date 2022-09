Gaz russe : Moscou va-t-elle continuer à engranger des profits ?

Le compteur affiche, mercredi 7 septembre, plus de 87 milliards d'euros. Une somme astronomique qui correspond à l'argent versé par les Européens aux Russes depuis six mois, pour se fournir en énergie. Car même si les Européens achètent désormais quatre fois moins de gaz à la Russie, ils le payent dix fois plus cher. Bruxelles (Belgique) veut donc imposer à Moscou (Russie) un plafond sur les prix.



Poutine avertit qu'il ne vendra pas son gaz moins cher

"Nous devons couper les ressources de la Russie que [Vladimir] Poutine utilise pour financer sa guerre en Ukraine", a annoncé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, mercredi 7 septembre. Mais Vladimir Poutine avertit déjà qu'il ne vendra pas son gaz moins cher, et il menace. Dans un clip publié mardi par Gazprom, un technicien coupe les vannes et la chanson prévient que l'hiver sera long. En clair, les Européens doivent s'attendre à des heures difficiles, et ils en portent la responsabilité. Mais la Russie peut-elle se passer de l'argent européen ? Depuis plusieurs mois, elle a augmenté ses exportations vers la Chine, l'Inde et la Turquie, mais ces débouchés restent pour le moment insuffisants.