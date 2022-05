Expulsion de diplomates européens par Moscou : "C'est un pas de plus dans l'isolement de la Russie", réagit le Quai d'Orsay

"Cela traduit un pas de plus dans l’isolement de la Russie sur la scène internationale", réagit ce mercredi sur franceinfo Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d’Orsay. Moscou a annoncé ce mercredi l'expulsion de 34 diplomates français, 24 italiens et 27 espagnols, en représailles à celles d'une quarantaine de diplomates russes en France et quelques dizaines d'autres dans le reste de l'Union européenne.

>> Guerre en Ukraine : ce qu'il faut savoir de l'expulsion des diplomates russes par plusieurs pays européens, dont la France

“Nous condamnons fermement cette décision qui n’a aucun fondement”, insiste Anne-Claire Legendre avant d'expliquer : "Les 4 et 11 avril dernier, nous avions nous-mêmes pris la décision d’expulser plusieurs dizaines d’agents russes, certes sous statut diplomatique, mais ils œuvraient contre notre statut de sécurité. Ce n’est évidemment pas le cas de nos personnels à l’ambassade de France en Russie et au consulat de France à Saint-Pétersbourg qui s’inscrivent pleinement dans le cadre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires".

"Nous nous attendions à des mesures de rétorsion" Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay à franceinfo

La porte-parole du Quai d'Orsay assure que "nous allons continuer à faire notre travail diplomatique sur le terrain et continuer à porter les positions qui sont les nôtres”. Elle ne précise pas le nombre de diplomates encore en poste en Russie mais indique qu'il "en reste suffisamment pour que nous soyons pleinement mobilisés en Russie auprès de nos ressortissants et dans la conduite de notre action diplomatique".

Anne-Claire Legendre n'est pas surprise de la décision du Kremlin d'expulser des diplomates français. "La Russie avait placé un certain nombre d’États sur une liste qualifiée 'd’État inamicaux'. On voit la Russie procéder à des mesures pays par pays". Moscou a déjà ordonné ces dernières semaines, l'expulsion de diplomates allemands, polonais ou encore belges.