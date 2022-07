Eurozapping : une épidémie d'herpès frappe les éléphants d'un zoo suisse, les touristes russes ne sont plus les bienvenus en Finlande

Une épidémie d'herpès qui frappe les éléphants d'un zoo suisse, des touristes russes qui ne sont plus les bienvenus en Finlande et le premier débat pour la succession de Boris Johnson au Royaume-Uni : voici le programme de l'Eurozapping du vendredi 29 juillet.

En Suisse, les éléphants du zoo de Zurich, attraction préférée des visiteurs, sont en danger depuis l'apparition d'un virus de l'herpès en provenance d'Asie. Trois éléphants sont morts ces derniers jours, foudroyés par une maladie difficile à détecter. "Avec ce virus, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Il existe une méthode consistant à donner des médicaments antiviraux, mais l'efficacité est encore à démontrer", explique Dr Pascal Marty, conservateur du zoo de Zurich. Un virus mortel pour les éléphants, tant en liberté qu'en captivité.



Le premier débat pour la succession de Boris Johnson

En Finlande, les touristes russes ne sont plus les bienvenus. D'ordinaire, en cette période estivale, les Russes sont nombreux à se rendre en Finlande, un pays frontalier qui leur délivre encore des visas. Mais avec la guerre en Ukraine, de plus en plus de voix s'élèvent pour mettre fin à ce système. Au Royaume-Uni, les deux candidats à la succession de Boris Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak, ont participé au premier des 12 débats organisés à travers le pays pour convaincre les adhérents du Parti conservateur. Ils sont 200 000, et ce sont eux qui les départageront avec un vote par correspondance le mois prochain.