Eurozapping : les Russes ne sont plus les bienvenus en Lituanie

Depuis lundi 19 septembre, plus aucun visa touristique russe n'est accepté à la frontière lituanienne. Les pays baltes et la Pologne ont décidé de restreindre la circulation des Russes sur leur territoire. "La Russie est un État agressif et imprévisible. Trois quarts de ses citoyens le soutiennent. Il est inacceptable que des Russes qui soutiennent la guerre puissent voyager librement", a justifié Agné Bilotaité, ministre de l'Intérieur de la Lituanie. Le commerce et les transports routiers ne sont pas concernés par cette décision.

Le premier anniversaire de l'éruption du volcan de la Palma

En Espagne, c'est le premier anniversaire de l'éruption du volcan de la Palma. Il y a un an, son éruption a semé la désolation chez les habitants durant trois mois. Plus de 3 000 édifices ont été détruits. Si la reconstruction prend du temps, la nature va beaucoup plus vite. Les scientifiques ont découvert, avec stupéfaction, que la vie sous-marine, étouffée par les cendres, a repris le dessus. Elle s'est régénérée en un temps record.