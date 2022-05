Eurozapping : des civils ukrainiens quittent la ville de Melitopol prise par les Russes

B. Mousset, C. Gindre

Des civils en fuite, le soutien du Royaume-Uni et des adhésions à l’OTAN. La guerre en Ukraine continue de rythmer l’actualité des pays européens ce mercredi 4 mai.

Un drapeau soviétique flotte sur la place centrale de la ville de Melitopol, dans l’est de l’Ukraine près de Donetsk. Cette nouvelle prise de l'armée russe emmène de nombreux civils à fuir les combats en passant par Zaporijia. Les Ukrainiens continuent de fuir en bus vers l’ouest de l’Ukraine ou vers d’autres pays européens.

« L’Ukraine va gagner »

Du côté du Royaume-Uni, la BBC relate le message adressé par Boris Johnson aux Ukrainiens. Le Premier ministre britannique a été entendu au parlement réuni à Kiev par visioconférence. Boris Johnson a promis davantage d’armes et a salué le courage du peuple ukrainien. "En ce moment d’incertitude, de peur, de doute permanent sur l’avenir. J’ai un message pour vous aujourd’hui : l’Ukraine va gagner", conclut-il avant d’être applaudi par l’assemblée.



En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a reçu les Premières ministres suédoises et finlandaises, Magdalena Andersson et Sanna Marin afin de discuter des conséquences de la guerre. Le chancelier allemand s'est dit notamment favorable à l'entrée des deux pays dans l'OTAN. Une adhésion qui fait actuellement débat dans les deux pays scandinaves.