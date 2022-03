Europe : la guerre en Ukraine abordée au sommet européen de Versailles

Jusque-là très unis, les 27 doivent discuter de leur possible indépendance énergétique, jeudi 10 mars, pour se passer du gaz russe. Mais les pays ne sont pas égaux. "Par exemple en France, le gaz russe ne représente que 17% du gaz qu'on importe contre 55% en Allemagne", explique le journaliste Guillaume Daret, en direct depuis le Château de Versailles. Il ne va pas être facile de trouver un accord, mais l'Europe ne devrait pas décider d'un embargo sur le gaz et le pétrole russe.



Définir une meilleure coordination de l'aide militaire en Ukraine

"Les 27 vont discuter de la meilleure façon de réduire le plus rapidement et le plus drastiquement possible notre dépendance à l'égard de ce pays", poursuit Guillaume Daret. L'objectif ambitieux de la Commission européenne est de diminuer de deux tiers les importations dès la fin de cette année. "Cela passe par la diversification des approvisionnements et aussi par l'accroissement des énergies renouvelables". L'autre sujet du sommet sera la défense européenne avec la définition d'une feuille de route et une meilleure coordination possible de l'aide militaire apportée à l'Ukraine.