États-Unis : quatre membres des forces russes en Ukraine, soupçonnés d'avoir torturé un Américain, poursuivis pour crimes de guerre

Pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine, les États-Unis portent plainte pour crimes de guerre contre des soldats russes, ont annoncé les autorités américaines mercredi 6 décembre. "Le ministère de la Justice a engagé les toutes premières poursuites en vertu de la loi américaine sur les crimes de guerre contre quatre membres des forces militaires affiliées à la Russie pour des crimes odieux contre un citoyen américain" en Ukraine, a déclaré le procureur général des États-Unis, Merrick Garland lors d'une conférence de presse.

Les faits remontent à avril 2022, dans le village de Mylove, dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Quatre membres des forces russes, dont deux officiers clairement identifiés, enlèvent un Américain marié à une Ukrainienne. Il est conduit dans un complexe militaire russe. Le procureur Merrick Garland détaille ses conditions de détention : "Au cours de ces dix jours de détention par des forces affiliées à la Russie, la victime a été torturée, menacée d'agression sexuelle et d'exécution, forcée à effectuer des travaux manuels et frappée à la tête, à la poitrine et à l'estomac, avec les pieds, les poings et des armes. Encore et encore."

"Il a cru qu'il allait mourir." Merrick Garland, procureur général des États-Unis lors d'une conférence de presse à Washington

L'identité de ce ressortissant américain n'est pas connue mais il a pu être évacué d'Ukraine. Les quatre militaires sont accusés de crimes de guerre, détention illégale et torture. Ils risquent la prison à vie s'ils sont arrêtés un jour par les États-Unis. La Maison-Blanche n'a pas d'accord d'extradition avec la Russie.