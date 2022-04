Espionnage : la France annonce l'expulsion de six agents russes

Six agents russes ont été expulsés de France, rapporte le journaliste Ben Barnier, en duplex, mardi 12 avril, du siège de la Direction générale de sécurité intérieure (DGSI) à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). "Il s'agit de six agents russes des services de renseignement, ils opéraient en France sous une couverture diplomatique. (…) Ces six espions sont désormais considérés persona non grata sur le sol français", précise le journaliste. L'annonce a été faite, lundi 11 avril, par le quai d'Orsay.

Des méthodes "très élaborées"

La DGSI a enquêté durant plusieurs mois pour traquer les agents. "Tout est parti d'une tentative d'un de ces agents russes d'acheter des renseignements à un Français", rapporte Ben Barnier. Selon le quai d'Orsay, les agents utilisaient "des méthodes très élaborées". Leurs activités clandestines ont été considérées contraires aux intérêts de la France. "Lundi dernier, déjà 35 diplomates russes avaient été expulsés pour des activités jugées, elles aussi, contraires aux intérêts français", rappelle le journaliste.