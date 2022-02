ENTRETIEN. Elina Svitolina : "Tout l'argent que je récolterai grâce au tennis ira à l'armée ukrainienne"

Elle est apparue comme médusée. Très touchée par la guerre actuellement en cours en Ukraine, la tenniswoman Elina Svitolina a accepté de répondre aux questions de TLS, lundi 28 février, et a "appelé au soutien de l'Ukraine".

Arrivée sur le sol mexicain pour disputer le tournoi de Monterrey, l'Ukrainienne a refusé, lundi 28 février au soir, d'affronter une joueuse russe, Anastasia Potapova. Elle s'est exprimée dimanche, au travers d'une longue lettre publiée sur Twitter, suivie d'une autre lundi soir, où elle annonce son retrait du tournoi mexicain.

TLS : Elina, pourquoi avez-vous décidé d'écrire cette lettre ?

Elina Svitolina : C'est la pire période de ma vie. Je n'ai jamais ressenti ça, je ne le souhaite à personne. C'est un moment très compliqué pour tous les Ukrainiens. C'est très dur pour eux de se réveiller avec le bruit des explosions. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils ressentent maintenant.

J'ai décidé d'écrire cette lettre pour exprimer toute la peine que je ressens dans mon coeur. Je ne pourrai jamais assez remercier ceux qui restent et se battent pour notre pays.

Vous êtes actuellement au Mexique. Comment vivez-vous la situation loin de l'Ukraine ?

C'est très difficile pour moi. J'essaie de garder le contact avec mes parents et mes amis. Beaucoup de vies sont fauchées, des écoles et hôpitaux sont détruits. C'est inacceptable. J'essaie d'être avec eux par l'esprit.

J'essaie de me battre pour l'Ukraine de mon côté : tout l'argent que je récolterai grâce au tennis ira à l'armée ukrainienne et aux personnes dans le besoin. C'est mon travail et mon obligation de faire ça. Ma responsabilité est de le représenter, de donner de mon mieux. Je joue toujours pour mon pays, mais cette fois-ci, c'est très spécial.

Plusieurs tennismen russes, comme Rublev ou Pavlyuchenkova, ont publiquement soutenu l'Ukraine. Est-ce important pour vous ?

Oui, c'est très important qu'ils nous soutiennent. Mais j'en veux plus. Je veux que la communauté tennis se mobilise encore plus. On voit qu'en football, il y a beaucoup de communiqués. La WTA devrait en faire de même.

Votre compatriote Sergeï Stakhovsky (225e au classement ATP) s'est engagé pour défendre l'Ukraine.

Oui, j'ai parlé avec lui il y a deux jours. Il est déjà à Kiev et est plein de courage. Il veut défendre notre pays, je ne peux dire combien je respecte cela. C'est incroyablement courageux de prendre une arme, d'aller à la guerre pour son pays.