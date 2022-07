Énergie : les livraisons de gaz russe vers l'Europe reprennent via Nord Stream 1

La Russie a repris ses livraisons de gaz vers l'Europe, jeudi 21 juillet, après une maintenance d'une dizaine de jours du gazoduc Nord Stream 1. Le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou (Russie) explique "qu'on ne sait pas encore la quantité de gaz qui circule par ce gazoduc", et que "la menace plane toujours que la Russie utilise un prétexte ou un autre pour le couper de nouveau". La Russie "a déjà coupé un autre gazoduc qui traverse la Biélorussie", poursuit le journaliste.



"Le gaz est une arme "

"En Europe, on ne se fait pas trop d'illusions. On sait que les importations de gaz russe vont se tarir, mais la question est de savoir quand et surtout à quel niveau seront les réserves européennes à ce moment-là", rapporte Luc Lacroix. La Russie "essaie de s'afficher comme un partenaire fiable sur les questions d'énergie, pas forcément pour l'Europe, mais pour ses autres clients", explique le journaliste. "Ici, en Russie, on le sait : le gaz est une arme", conclut Luc Lacroix.