Énergie : les fournisseurs alertent sur l’urgence à réduire la consommation

Dans une tribune publiée dimanche 26 juin, plusieurs grands patrons appellent les Français à réduire immédiatement leur consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz.

Les dirigeants des groupes TotalÉnergies, EDF et Engie appellent les Français à réduire leur consommation d’énergie dans une tribune alarmiste parue dans Le Journal du dimanche du 26 juin. "L’effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte", déclarent les signataires. C’est une nécessité selon eux pour éviter une pénurie et une flambée des prix de l’énergie l’hiver prochain.



Un effort à partager selon une association

Au quotidien, des petits gestes permettent de réduire la facture. Par exemple, penser à dégivrer le congélateur, couvrir les casseroles ou utiliser le programme "éco" du lave-vaisselle, afin de faire de 25 à 45 % d’économies. Dans le salon, on peut débrancher les appareils électriques pour faire 10 % d’économies, ou encore préférer le ventilateur au climatiseur.

Selon une association environnementale, les efforts ne doivent pas seulement peser sur la population. "Les entreprises, les collectivités et l’État ont eux aussi beaucoup de moyens pour améliorer la situation, notamment en mettant en place des politiques publiques. Il faut des transports en commun…", estime Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement.