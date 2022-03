En Suisse, un ingénieur traque la désinformation autour des vidéos de la guerre en Ukraine

Le conflit en Ukraine apporte son lot d'images et vidéos authentiques ou non postées sur les réseaux sociaux. Ces ressources permettent de suivre le conflit, à condition de les authentifier.

Un analyste de données en open source

Chaque jour, ce sont une centaine de vidéos localisées, mises à jour et authentifiées par un groupe d'analystes dont Benjamin fait partie. Basé en Suisse, ce jeune homme passe le plus clair de son temps sur son écran d'ordinateur pour traquer grâce à Google Maps la moindre image ou vidéo concernant l'Ukraine.

Ces données open source permettent de chercher l'origine d'une publication sur les réseaux sociaux, de géolocaliser, dater ou authentifier une photo ou vidéo et même de repérer des emplacements de troupes. Benjamin combine la vérification des faits et l'analyse des données pour s'approcher au plus près de la vérité.

Une ONG basée à Londres publie alors son travail de vérification sur le site web "center for information resilience" dont l'objectif est de diffuser des informations les plus fiables possibles sur le conflit et de cartographier l'avancée des troupes russes.

Nous avons des organisations humanitaires qui utilisent nos données pour identifier des passages sécurisés pour les civiles. Benjamin Strick Directeur des enquêtes au Centre for Information Resilience

Ces données sont donc indispensables pour les ONG qui viennent en aide à l'Ukraine. L'organisation Green Peace par exemple les utilise pour surveiller les combats près des installations nucléaires.

Données utiles en cas de procès

Mais à terme, ces informations accessibles à tous pourront être encore plus utiles en servant de preuves lors d'éventuels procès pour crimes de guerre. Un argument qui motive Benjamin, analyste de données en sources ouvertes à poursuivre sa mission.

J'espère qu'un jour ceux qui sont responsables de crimes de guerre pourront être traduits devant un tribunal. C'est quelque chose qui me motive. Benjamin Pittet Analyste de données en sources ouvertes

Toutes ces données recensées sur le web anglais sont également utilisées par des journalistes professionnels pour délivrer des informations fiables sur la guerre en Ukraine. Un outil indispensable pour lutter contre la campagne de désinformation du Kremlin et ses méthodes de propagande.