En Moselle, une paire de baskets unique mise aux enchères pour aider les Ukrainiens

C'est un joli projet solidaire. Brice Masson, habitant d'Angevillers dans le département de la Moselle, a décidé de mettre à profit son talent d'artiste pour aider les Ukrainiens. Spécialisé en customisation de sneakers, son objectif est simple : vendre une paire de baskets aux couleurs de l'Ukraine lors d'une vente aux enchères.

C'est en ce moment que les chaussures sont mises en jeu, au travers d’une cagnotte en ligne sur la plateforme Leetchi. La page est ouverte jusqu'au 1er juin et donnera lieu ensuite à un tirage au sort. Le gagnant pourra ensuite récupérer son lot le 18 ou 19 juin lors du festival "Graff to be solidaire" à Marly, en Moselle.

Une paire pour la bonne cause

La customisation de cette paire ainsi que le choix du symbole - le tournesol - sont apparus comme une évidence pour l'artiste. "On a repris un dessin de tournesol pour symboliser l'Ukraine, vu qu'e le pays est l'un des premiers producteurs de tournesols au monde. On voulait que ça soit floral. On ne voulait pas partir sur des simples drapeaux", affirme Brice Masson.

Une idée qui a tout de suite séduit le Secours populaire de Moselle, qui n'a pas hésité à soutenir le projet. "Aujourd'hui, on a des nouvelles manières d'appeler à la solidarité, surtout quand on a des cas d'urgence, s'exclame Céline Mériot, chargée de direction de la Fédération du secours populaire de la Moselle. Quand on a des personnes qui amènent un projet terminé, on le prend tout de suite évidemment. L'action de Brice qui a été de nous offrir ces baskets est un bel acte. Il n'y a pas de limite à la solidarité".