En Lettonie, ​un lieu d'hébergement pour les journalistes indépendants russes

Studija est une chaîne de télévision lettone, mais également un lieu d'hébergement pour les journalistes du média russe indépendant Dojd. Une jeune équipe d'une soixantaine de personnes travaille désormais dans ces locaux modernes. Ils ont fui précipitamment la Russie un mois après le début de la guerre en Ukraine et l'adoption d'une loi pénalisant la diffusion d'informations mensongères sur l'armée russe. "Notre objectif est de faire en sorte que les gens aient autant que possible les vraies informations sur ce qu'il se passe, et non cette propagande diffusée sur les chaînes de télévision russes", explique Tikhon Dzyadko, rédacteur en chef de Dojd.

Un programme indépendant

Sur les écrans russes, une autre version est livrée depuis le début du conflit en Ukraine. "L'opération spéciale" est décortiquée dans des débats quotidiens par des journalistes proches du pouvoir. Dojd, qui signifie la pluie en russe, offre depuis sa création en 2010 un programme indépendant, bien différent de cette fausse réalité. Aujourd'hui, le média arrive à diffuser des reportages en Russie, malgré la censure. Depuis le début de la guerre en Ukraine, environ 300 journalistes russes ont rejoint la Lettonie. Parmi ceux qui sont restés en Russie, certains sont actuellement en prison.