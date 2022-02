En images Guerre en Ukraine : l'offensive russe s'affiche en une des journaux du monde entier

Une homogénéité rare. La guerre en Ukraine, lancée par Vladimir Poutine jeudi 24 février à l'aube s'affiche en une de la plupart des journaux du monde entier, depuis lundi après-midi. Des quotidiens français aux journaux étrangers, franceinfo a compilé une dizaine de ces unes. Attention, certaines de ces images peuvent heurter.

Le visage d'une femme ensanglantée omniprésent

Le visage blessé d'Helena, une enseignante de 53 ans qui vit à Chuhuiv, dans le nord du pays, s'affiche dans les kiosques, notamment étrangers. Elle se tient devant un ensemble d'immeubles endommagés par un bombardement russe, jeudi 24 février.

La une du quotidien britannique "Evening stadard", le 25 février 2022. (EVENING STANDARD)

La une du quotidien britannique "Daily Mail" du vendredi 25 février 2022. (DAILY MAIL)

La une du quotidien italien "Corriere della Sera" du 25 février 2022. (CORRIERE DELLA SERA)

La une du quotidien japonais "The Okinawa Times", le 25 février 2022. (OKINAWA TIMES)

Des images des destructions

Libération, Le Monde, le New York Times et d'autres laissent de leur côté une large place en une aux photos des destructions infligées par l'armée russe au territoire ukrainien.

La une du quotidien français "Libération", le 25 février 2022. (LIBERATION)

La une du quotidien américain "The New York Times" du 25 février 2022. (THE NEW YORK TIMES)

La une du quotidien français "Le Monde" du 25 février 2022. (LE MONDE)

La une du quotidien allemand "Frankfurter Allgemeine" le 25 février 2022. (FRANKFUR)

Un focus sur Vladimir Poutine

L'autocrate russe est aussi sous le feu des projecteurs, alors qu'il a défié les grands principes qui régissent les relations entre Etats.