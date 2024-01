Emmanuel Macron se rendra en février en Ukraine, de nouvelles livraisons d'armes annoncées

Le président de la République bientôt de retour à Kiev (Ukraine). Lors de sa conférence de presse à l'Elysée, mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait "en février" en Ukraine. "Nous allons procéder à des livraisons nouvelles : une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes", a ajouté le chef de l'Etat face aux journalistes.

Emmanuel Macron a également précisé que la France était "en train de finaliser un accord" de sécurité avec Kiev, du type de celui conclu vendredi entre le Royaume-uni et l'Ukraine sur une période de dix ans. Il détaillera cet accord de sécurité lors de sa visite en Ukraine en février.

La France et l'Union européenne "auront à prendre des décisions nouvelles dans les semaines et les mois qui viennent, précisément pour ne pas laisser la Russie gagner", a-t-il ajouté. "Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner et nous ne devons pas le faire car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause."