Russie : l'économie va mieux, surtout l'agriculture

Vue de Moscou, l'économie se porte plutôt bien, mieux que les deux dernières années qui étaient des années de forte récession qui ont durement marqué l'économie russe, mais la reprise reste fragile. Elle dépend des revenus du pétrole. Il suffirait que les cours s'effondrent pour que le pays replonge dans la crise, explique en direct de Moscou Dominique Derda, le correspondant de France Télévisions en Russie.

L'agriculture au top

Vladimir Poutine, en campagne présidentielle, se présente comme l'homme de la stabilité, comme celui qui résiste aux sanctions européennes et qui répond avec succès dans des domaines comme l'agriculture. La production de céréales a battu des records, comme le lait et la viande. La Russie était très dépendante de ces importations pour ses besoins alimentaires. Ce n'est plus le cas, trois ans seulement après l'imposition de cet embargo sur les produits européens.

