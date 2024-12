Quand l'armée russe utilise des composants français

Si l’embargo était respecté, les armes russes ne feraient pas de victimes en Ukraine. Après trois ans de guerre, les Ukrainiens qui les décortiquent continuent d'y trouver des composants européens. Et parmi ces pièces : des technologies françaises. L’Œil du 20H a enquêté.

C’est sur un site russe que nous avons retrouvé un film commercial qui vante les mérites d’un bijou technologique. Le Safe-T. Une station filaire qui permet aux drones de voler en continu, tout en récupérant leurs données de surveillance grâce à son câble optique de 100 mètres de long.

Le Safe T-2, la station filaire pour drones (Elistair)

Un dispositif d'alimentation pour les drones fourni aux services de renseignement russes Tass, agence de presse russe

L’armée russe s’est équipée de ce boîtier, comme le révèle l’agence de presse russe Tass dans ce communiqué d’avril 2023 : "Un dispositif d'alimentation pour les drones fourni aux services de renseignement russes (...) les expéditions battent leur plein. C'est surtout la garde nationale chargée de protéger Vladimir Poutine qui en a besoin.”

Cet appareil, fabriqué en France est commercialisé par plusieurs revendeurs russes dont l’entreprise Pergam à Moscou. Lorsqu’on le sollicite pour un achat, le directeur des ventes se montre suspicieux :

“Qui êtes-vous ? Quelle entreprise représentez-vous ? Que comptez vous faire de cet équipement ?"

La réponse de l'entreprise russe Pergam à nos sollicitations (L'Oeil du 20H)

Il faut dire que ce produit français ne devrait plus être vendu en Russie : il est soumis aux sanctions européennes sur l’exportation des technologies dites "sensibles".

Son fabricant est installé au nord de Lyon, il fournit notamment les armées françaises et américaines. Elistair, c’est son nom, n’a pas souhaité nous répondre. Nous avons retrouvé l'un de ses dirigeants. Celui-ci l'assure :“On ne commercialise rien en Russie" et nous assure ignorer comment et si son matériel a pu transiter par des pays intermédiaires.

Jusqu’à 95 % des composants critiques trouvés dans les armes russes détruites en Ukraine proviennent de pays occidentaux. Dmytro Kouleba, ancien ministre des affaires étrangères ukrainien Dans un long post publié sur le réseau social X

Comment des technologies françaises soumises à embargo sont-elles retrouvées en Russie ? En théorie, une commission interministérielle étudie chaque vente de matériel à usage militaire vers l’étranger. Mais cette commission se révèle impuissante lorsque les ventes passent par des pays intermédiaires.

STMicroelectronics l’a envoyée à une société chinoise, qui l'a ensuite réexportée à une société russe, EKB.” Tony Fortin, Observatoire des armements A l'Œil du 20H



Nous nous sommes intéressés à des microprocesseurs fabriqués par la multinationale franco-italienne, STMicroelectronics. Avec l'appui de réseaux d'experts internationaux et sur la base de données douanières sur les importations russes documents, l’Observatoire des armements a reconstitué le cheminement de l’un de ces composants, le STM32 : "Cette abréviation STM32 correspond à un microcontrôleur très fréquemment exporté. Ici, par exemple, une cargaison a été envoyée le 17 janvier 2024. STMicroelectronics l’a envoyée en Chine, à une société qui s'appelle Hong Kong, PoE, Business Co Ltd, qui l'a ensuite réexportée à une société qui s'appelle EKB en Russie.”

Voici donc le parcours de ce composant fabriqué à Grenoble, vendu à la Chine puis revendue à la Russie, il a depuis été retrouvé dans un drone kamikaze russe abattu sur la ligne de front en novembre 2024.

Ce drone ne pourrait pas voler sans ce microcontrôleur grenoblois. Les renseignements ukrainiens ont aussi identifié des pièces américaines, suisses et néerlandaises.

Sollicité, STMicroelectronics répond :

"STMicroelectronics n’a plus d’activités en Russie (...) Depuis la fin du mois de février 2022, nous avons pris des mesures de contrôle des exportations mises en œuvre par l’Union européenne (...) Parmi ces actions figurent notamment la vigilance contre le contournement des sanctions et le détournement des expéditions, des mesures de filtrage des utilisateurs finaux."

“Si l'on est capable de tracer ces transferts de composants via la Chine, j’imagine que la direction d’entreprise peut le faire.”, conclut Tony Fortin de l'Observatoire des armements.

Comment estimer l’importance de ces contournements de l’embargo ?

Nous avons compilé des statistiques publiques Eurostat analysées par l'IESEG School of Management. Les exportations de pièces dites “sensibles” de la France vers la Russie ont plongé de 99 % depuis 2022. Mais dans le même temps, elles ont grimpé de plus de 102 % vers la Turquie, 435 % vers l’Ouzbékistan, 1566 % vers le Kirghizistan.



En février 2024, Emmanuel Macron a reconnu que les sanctions avaient des “points de fuite”. Il s’est engagé à sanctionner davantage les compagnies et les pays qui facilitent les contournements.

PARMI NOS SOURCES :

L'Observatoire des armements, centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits.

Militarnyi, média ukrainien spécialiste des questions militaires et de défense.

Le site internet du renseignement militaire ukrainien (GUR)

Le rapport 2024 de la Kyiv School of Economics : "Challenges of Export Controls Enforcement: How Russia Continues to Import Components for Its Military Production" (en anglais uniquement)

,