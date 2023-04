Embargo : la nouvelle route du pétrole russe pour contourner les sanctions

La baie de Lakonikos, c’est la Grèce des cartes postales. Un petit paradis à la quiétude récemment troublée. Quand il part en mer, Georges Drakoulogonas aperçoit d’imposants navires qu’il n’avait pas l’habitude de croiser dans ces eaux. Des supertankers. “Depuis six mois, il y a vraiment beaucoup de bateaux, indique le marin. Les tankers arrivent. Et il y a des échanges de pétrole d’un navire à l’autre. Avant, tout ça se déroulait au port de Rotterdam, par exemple, mais quand l’embargo a été mis en place à cause de la guerre en Ukraine, ils sont venus ici.” Selon le marin et comme le montrent des photos que nous nous sommes procurés, des transferts de milliers de barils de pétrole, tankers coque-contre-coque, ont lieu quotidiennement dans les environs. Ce jour-là, nous assistons à l’un de ces échanges. A quelques centaines de mètres de notre bateau, deux tankers naviguent côte-à-côte. Au premier plan, l’Ottoman Integrity, un navire turc, capable d’emporter dans ses soutes plus d’un million de barils de pétrole brut. Grâce aux données maritimes, nous avons remonté son sillage. Avant d’atteindre la Grèce, le tanker est passé par le détroit du Bosphore, le 30 mars. Neuf jours plus tôt, le 21, il est parti de Port Taman. Un important terminal pétrolier russe situé sur la mer noire.

16,1 millions de barils transférés entre tankers en deux mois

Depuis l’embargo, la baie de Lakonikos et ses eaux calmes sont devenues un lieu d’échange privilégié pour le pétrole russe. Selon les données de l’agence de presse financière Bloomberg, 16,1 millions de barils russes auraient transité dans le golfe grec ces deux derniers mois. Valeur totale estimée : un milliard d’euros. Contacté, le ministère de la marine grecque affirme ne pas pouvoir agir. “Les transferts de cargaisons entre pétroliers sont autorisés dans les eaux internationales, c'est-à-dire à une distance supérieure de six milles nautiques des côtes, précisent les autorités grecques. Les mouvements des navires impliqués sont sous surveillance” Une position que peinent à comprendre certains habitants. « Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’y ait une catastrophe, s’inquiète Thalis Ladadakos, agriculteur et militant écologiste dans la région. Moi, ce que je ne comprends pas, c’est comment la loi peut permettre de faire ce que tu veux dans les eaux internationales. C’est ce qu’il se passe là-bas.» Un point d’escale, en pleine mer, voilà ce qu’est aujourd’hui la baie de Lakonikos, la première étape d’une nouvelle route qui permettrait de contourner l’embargo européen. Après les transbordements au large de la Grèce, certains des navires accostent en Chine, mais surtout en Inde. En un an, New Delhi a multiplié par 22 ses achats de pétrole russe. En inde, le brut de Moscou est raffiné et s’achète une virginité. Un courtier spécialisé en transport maritime raconte : “Lorsqu’il est raffiné en Inde, vous ne pouvez plus prouver que le pétrole est russe. Comment voulez-vous le prouver? Le produit devient indien et peut être livré n’importe où.” Une partie de ce pétrole reviendrait alors en Europe. D’après le ministère de l’économie indien, les exportations de pétrole raffiné vers notre continent ont progressé de 20 % depuis le début de la guerre.

Les armateurs grecs sont des chauffeurs de camionnettes de la mer qui transportent n’importe quoi, n’importe où, pour n’importe qui

Mais alors, à qui appartiennent les navires qui aident la Russie à contourner les sanctions occidentales ? Sur les cartes radars, apparaissent les tankers et leurs pavillons : Panama, Liberia mais aussi la Grèce. Récemment, l’Ukraine a épinglé 5 compagnies grecques qui transportent du pétrole russe. A Athènes, de nombreux armateurs n’ont pas répondu à nos sollicitations. Seul Nicos Vernicos, armateur et président émérite de la chambre de commerce internationale d’Athènes, accepté de nous rencontrer. Lui assume ces transferts de pétrole russe vers l’Inde et la Chine. "C’est une bonne affaire car, en ce moment, les prix de transport augmentent. Les armateurs grecs sont des chauffeurs de camionnettes de la mer qui transportent n’importe quoi, n’importe où, pour n’importe qui". Contactée, la Commission européenne assure que l’embargo instauré porte ses fruits mais elle indique ne pas pouvoir intervenir lorsque le pétrole russe est raffiné dans un pays tiers avant de revenir en Europe.

Parmi nos sources (liste non-exhaustive):

Institut supérieur d'économie maritime

Cabinet de conseil Vesselsvalues

Ministère de la marine grecque

Bloomberg

"Evaluer l'impact des sanctions internationales sur les exportations russes de pétrole" (Février 2023)