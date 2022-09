DIRECT VIDEO. Guerre en Ukraine : les journalistes sont-ils manipulés ? Le débat du Talk franceinfo

La guerre en Ukraine a passé le cap des 200 jours lundi 12 septembre. Dans ce conflit qui semble s'enliser, la guerre se joue aussi sur le front de l'information. Comment les journalistes travaillent sur ce terrain ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18h, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, la guerre perdure et semble s’enliser. Des conditions difficiles pour les reporters qui enquêtent sur le terrain car au-delà de la confrontation militaire, c’est également une guerre d’information qui oppose la Russie à l’Ukraine. Alors comment s’informent et travaillent les journalistes sur le terrain ? Comment distinguer propagande de guerre et informations vérifiées ?

Omar Ouahmane et Valérie Crova, grands reporters à la rédaction internationale de Radio France, se sont rendus en Ukraine et sont aujourd’hui dans Le Talk franceinfo pour en discuter. Manon Mella reçoit également Denis Kataev, journaliste russe en exil à Paris.

Une guerre de l'information

Cela fait plus de 200 jours que la Russie et l'Ukraine s'affrontent. La guerre n'a pas lieu uniquement par le biais des armes mais aussi sur le terrain de l’information. Face à une machine de guerre d’information russe bien rodée, l’Ukraine répond notamment par le biais d’une mobilisation massive sur les réseaux sociaux.

Ainsi, qu’ils s’agissent des autorités russes ou ukrainiennes, les informations provenant des parties impliquées depuis 6 mois dans la guerre sont les plus à même d’être manipulées ou déformées. Comment les reporters envoyés sur le terrain travaillent quand l'information devient objet de censure et de propagande ?

