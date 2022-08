DIRECT. Ukraine : départ du premier navire de l'ONU chargé de céréales pour l'Afrique

Ce qu'il faut savoir

Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté mardi 16 août le port de Pivdenny, dans le sud de l'Ukraine, avec quelque 23 000 tonnes pour l'Afrique, a annoncé le ministère ukrainien de l'Infrastructure. "Le navire Brave Commander avec du grain pour l'Afrique a quitté le port de Pivdenny. Ce matin, le cargo est parti pour le port de Djibouti, où les vivres seront livrées à l'arrivée aux consommateurs en Ethiopie", a fait savoir le ministère sur Telegram. Suivez notre direct.

Une "catastrophe" à la centrale nucléaire de Zaporijjia menacerait l'Europe toute entière, a averti lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Tout incident radioactif à la centrale nucléaire de Zaporijjia peut porter un coup aux pays de l'Union européenne, à la Turquie, à la Géorgie, et à des pays de régions plus éloignées. Tout dépend de la direction et de la force du vent", a-t-il insisté.

L'Ukraine dit avoir frappé une base du groupe russe Wagner. Kiev a affirmé lundi avoir visé dans l'est une base du groupe paramilitaire Wagner, dont les hommes sont accusés de combattre aux côtés des troupes russes, et avoir détruit un pont près de la ville occupée de Melitopol (sud).

Cinq étrangers jugés comme "mercenaires" par les séparatistes. Les séparatistes soutenus par Moscou dans l'est de l'Ukraine ont commencé lundi à juger trois Britanniques, un Croate et un Suédois accusés d'avoir combattu avec l'armée ukrainienne, ce qui pourrait leur valoir la peine de mort. Selon l'agence Ria-Novosti, ces trois hommes qui risquent l'exécution sont poursuivis pour tentative de "prise de pouvoir par la force" et pour "participation à un conflit armé en tant que mercenaire".

Le ministre russe de la Défense s'est entretenu avec le chef de l'ONU. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef de l'ONU Antonio Guterres se sont entretenus lundi par téléphone et ont notamment évoqué la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Les risques "augmentent chaque jour" avait affirmé la veille le maire d'Energodar, où est située la centrale, dénonçant un "terrorisme nucléaire pur et simple".