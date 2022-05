DIRECT. Ukraine : trois mois de guerre, la région de Louhansk presque entièrement envahie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Mais le discours menaçant de Moscou au sujet du nucléaire est surtout là pour effrayer Kiev et ses alliés. "L'arme nucléaire est utilisée comme instrument d'intimidation, voire de coercition", expliquait le militaire et analyste Jean-Sylvestre Mongrenier dans son texte pour l'institut Thomas-More. Pourquoi agiter cette menace ? Quelles seraient les dégâts d'une frappe nucléaire russe ? Comment réagiraient les Occidentaux ? Je tente de répondre à toutes ces questions dans cet article.

: Autant vous rassurer tout de suite : la Russie a certes l'arsenal nucléaire le plus conséquent du monde, mais les observateurs ne l'imaginent pas s'en servir. Héloïse Fayet, chercheuse à l'Ifri, m'a cependant expliqué qu'il existe deux types d'armes nucléaires : les armes stratégiques, à très longue portée et qui existent surtout pour dissuader les autres pays de vous frapper ; et les armes tactiques, généralement moins puissantes, mais conçues pour servir sur le champ de bataille. Si la Russie avait recours au nucléaire dans cette guerre, ce serait par une frappe tactique, probablement en Ukraine, explique-t-elle. Le risque est "extrêmement faible, mais pas nul".

: Cela fait trois mois que la Russie a commencé à envahir l'Ukraine, et vous êtes sans doute nombreux à avoir cauchemardé au moins une fois sur le déclenchement d'une guerre nucléaire en Europe. Un scénario que les responsables russes ne se privent pas d'évoquer, de façon plus ou moins ambiguë, tandis que la télévision d'État russe fantasme la destruction de l'Europe de l'Ouest. Mais quelles sont les chances que ce scénario se concrétise ? Et à quoi rime le discours russe ?







(JEREMIE LUCIANI / FRANCEINFO)



: "Les occupants russes s'efforcent de montrer qu'ils n'abandonneront pas les zones occupées de la région de Kharkiv, qu'ils ne rendront pas la région de Kherson, les territoires occupés de la région de Zaporijia et le Donbass. Ils avancent quelque part. Ils renforcent leurs positions ailleurs."



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé dans son allocution télévisée quotidienne alors que la guerre en Ukraine entre dans son quatrième mois.

: Il est 6 heures. Nous faisons un premier point sur l'actualité du jour :



La guerre en Ukraine dure depuis trois mois. Les troupes russes concentrent désormais leur offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Louhansk, dans le Donbass. "Les prochaines semaines de guerre seront difficiles", a prévenu hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Qui se présente dans votre circonscription aux prochaines élections législatives des 12 et 19 juin ? La réponse est désormais à portée de clics, grâce à notre moteur de recherche. C'est simple, vous tapez votre adresse dans la barre qui se trouve dans l'article, cliquez sur la loupe et la liste s'affiche.



• Medvedev et Tsitsipas entrent en lice, quinze Français sur les courts... Découvrez le programme du jour à la porte d'Auteuil.



Accusé de viols par deux femmes, Damien Abad se dit "innocent" et n'envisage pas de démissionner. Le nouveau ministre s'est exprimé face à la presse en fin d'après-midi depuis l'Ain, où il est candidat aux législatives.