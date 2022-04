DIRECT. Ukraine : le secrétaire d'Etat américain attendu à Kiev, deux mois après le début de la guerre

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Fin mars, l'armée russe a quitté la région de Kiev, en Ukraine, laissant derrière elle des ruines. Nos envoyés spéciaux se sont rendus à Borodyanka, où la reconstruction de la ville a commencé. "Nous sommes en train de condamner les conduits de gaz pour que les autres services puissent intervenir, raser les immeubles et en reconstruire de nouveaux", explique un artisan.





: Ils sont une dizaine à vivre dans le sous-sol de ce théâtre, à la bougie et avec quelques boîtes de conserve. "On se sent un peu en sécurité", lâche cet homme. "On attend une voiture pour rentrer, mais il y a trop de bombardements." Retrouvez le reportage de nos envoyés spéciaux ici.

: Plus de cinq millions d'Ukrainiens ont déjà fui la guerre dans leur pays. Mais d'autres ne peuvent ou ne veulent tout simplement pas partir. Nos envoyés spéciaux sont allés rencontrer des habitants terrés dans le sous-sol d'un théâtre, à Roubijne, dans le Donbass.





: Et voici les premières informations de la matinée :



Les Français sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président et choisir, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Suivez notre édition spéciale et notre direct.



Les chefs de la diplomatie et de la défense des Etats-Unis sont attendus à Kiev, jour de la Pâque orthodoxe, pour discuter des livraisons d'armes à l'Ukraine. La France a aussi annoncé livrer des missiles antichars Milan et des canons Caesar.



• Le PSG a décroché son dixième titre de champion de France, record de Saint-Etienne égalé, performance majuscule au terme d'un tout petit match (1-1 contre Lens, qui a fini le match en infériorité numérique).



• Le chanteur belge Arno, à qui on doit notamment Putain putain ou Les filles du bord de mer est mort hier à l'âge de 72 ans. Il avait été diagnostiqué d'un cancer du pancréas en 2019.