DIRECT. Ukraine : Kiev bombarde des positions russes dans la région de Kherson, dans le sud du pays

: Le sujet est également au programme de la rencontre d'Emmanuel Macron avec Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine, ce matin. Ce dernier a déjà annoncé qu'il comptait demander à la France la levée des sanctions contre la Russie, en particulier l'exclusion des banques russes du système de messagerie Swift. Il dit avoir reçu de la part de Vladimir Poutine l'assurance que l'armée russe ne profiterait pas d'un éventuel déminage de l'accès à Odessa, pour permettre aux cargos de reprendre les exportations, pour attaquer ce port ukrainien.

: Hier, Volodymyr Zelensky a demandé à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, d'exclure la Russie, en réaction à la paralysie des exportations ukrainiennes et du risque de pénurie qu'elle fait courir à de nombreux pays du monde.

: L'armée ukrainienne annonce avoir mené des frappes aériennes sur des positions russes dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, les territoires les plus à l'ouest parmi ceux pris par la Russie depuis le début de son invasion. L'état-major ukrainien dit avoir visé "des sites où se concentrent équipements et personnel et des dépôts autour de cinq localités de la région de Kherson".

: Rappelons les principales infos de ce vendredi :



• C'est le dernier jour de la campagne avant le premier tour des élections législatives dimanche. Hier sur France 2, lors du seul grand débat télévisé national avant le scrutin, de vifs échanges ont opposé les participants sur la question du pouvoir d'achat et des violences policières.



Une commission d'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021, a dévoilé ses conclusions cette nuit. Elle accuse Donald Trump d'avoir été "au centre d'un complot" pour orchestrer "une tentative de coup d'Etat" et conserver le pouvoir.



• Lors d'un échange téléphonique avec le président ukrainien, Emmanuel Macron a promis que "la France restera mobilisée pour répondre aux besoins de l'Ukraine, y compris en armes lourdes". Kiev demande notamment des pièces d'artillerie pour reprendre Sievierodonetsk, où les combats se poursuivent.

: Pas d'élections en une du Parisien, qui met en avant le témoignage d'un jeune soldat ukrainien sur ses 46 jours d'emprisonnement aux mains des soldats russes, avant d'être libéré le 21 avril dans un échange de prisonniers. Il affirme que ses geôliers russes ont plusieurs fois évoqué leur souhait de "tous les tuer", parlant des Ukrainiens. Et s'interroge : "Pourquoi nous regardent-ils comme des nazis alors qu'ils se comportent eux-mêmes comme des nazis ?"







: Hier, les forces ukrainienne ont par ailleurs affirmé que l'armée russe avait bombardé plus de vingt localités de la province de Donestk, l'autre composante de la région du Donbass. Et le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a révélé que les combats faisaient chaque jour "jusqu'à 100" morts et 500 blessés.





: Ce matin, le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Haidaï, annonce qu'un incendie provoqué par les bombardements russes a détruit le Palais des Glaces de Sievierodonetsk, un bâtiment emblématique de la ville.

: "Sievierodonetsk, Lyssytchansk et d'autres villes du Donbass, que les occupants considèrent maintenant comme leurs cibles, tiennent bon", a déclaré Volodymyr Zelensky hier soir, dans sa traditionnelle allocution quotidienne sur les réseaux sociaux.

• L'homme soupçonné de refus d'obtempérer samedi dernier à Paris, entraînant des tirs mortels de policiers sur sa passagère, a été mis en examen, notamment pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique". Il a été placé en détention provisoire.