DIRECT. Ukraine : "Il faudra peut-être se retirer" de Sievierodonetsk, déclare le gouverneur de la région de Louhansk

#ENVIRONNEMENT Selon les chercheurs australiens, seuls 2% des coraux de la Grande Barrière ont échappé à un épisode de blanchissement et plus de la moitié de ses coraux sont morts depuis 1995. Sous l'effet du réchauffement climatique, "les événements de blanchissement massif surviennent partout sur la Grande Barrière. Ils deviennent plus important, mais aussi plus longs et plus fréquents", alerte Denis Allemand, physiologiste et directeur du Centre scientifique de Monaco. (GLENN NICHOLLS / AFP)