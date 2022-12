DIRECT. Ukraine : "Cette guerre n'est pas seulement notre guerre, c'est une guerre pour des valeurs européennes", déclare la Première dame ukrainienne

#INFLATION La hausse des prix s'est stabilisée à 6,2% au mois d'octobre, annonce l'Insee. Cette stabilisation s'explique par un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie (+18,4% sur un an en novembre, après +19,1% en octobre) et une accélération très modeste des prix des produits alimentaires (+12,1 % après +12,0 %) et manufacturés (+4,4% après +4,2%).