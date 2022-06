DIRECT. Ukraine : au 100e jour de conflit, la Russie poursuit l'offensive sur le Donbass

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Malgré les destructions, le port de Marioupol occupé par les Russes reprend peu à peu ses activités. Un premier cargo est arrivé à Rostov-sur-le-Don (Russie) avec une cargaison de 2 500 tonnes de métal, rapporte l'agence Interfax. Mardi, le ministère de la Défense russe avait diffusé des images du navire. Le dirigeant séparatiste de Donetsk avait alors ajouté qu'une partie des navires du port de Marioupol passerait dans la flotte commerciale de la république autoproclamée prorusse.

Dix départements du sud-ouest de la France ont été placés en vigilance orange aux orages.



Jean-Luc Mélenchon a promis qu'il appliquerait le programme de la Nupes s'il était nommé Premier ministre après une éventuelle victoire aux élections législatives. Et ce, malgré les probables désaccords avec Emmanuel Macron. Suivez notre direct.



Joe Biden a fustigé le refus "inadmissible" de la majorité des sénateurs républicains de renforcer la réglementation sur les armes à feu. Il a aussi appelé à "interdire" la vente de fusils d'assaut et de chargeurs à haute capacité aux particuliers.





C'est le 100e jour de guerre en Ukraine et l'armée russe resserre son emprise dans l'Est, son objectif prioritaire. Trois mois après le début de l'invasion, les forces russes contrôlent actuellement "environ 20%" du territoire ukrainien, soit près de 125 000 km2, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Suivez notre direct.



Les festivités du jubilé de platine d'Elizabeth II se poursuivent aujourd'hui. Acclamée par la foule au balcon de Buckingham Palace, la reine, à la santé fragile, n'assistera pas, en raison d'"un certain inconfort", au service religieux. Suivez notre direct.



Place aux demi-finales hommes avec les rencontres entre Rafael Nadal et l'Allemand Alexander Zverev à partir de 14h30 sur le court Philippe-Chatrier. Puis, ce sera au tour du Norvégien Casper Ruud et du Croate Marin Cilic de s'affronter.

: On démarre la revue de presse avec le 100e jour de la guerre en Ukraine qui occupe les premières pages du Figaro et du Parisien. Ce dernier se demande "jusqu'à quand" seront héroïques les Ukrainiens. Les deux quotidiens s'intéressent également au procès entre Johnny Depp et Amber Heard dont le verdict a été rendu hier.











• Emmanuel Macron a annoncé vouloir généraliser à tout le territoire "l'école du futur", une expérimentation pédagogique menée à Marseille, ainsi que le retour des maths en "option" en classe de première, esquissant la feuille de route du nouveau ministre de l'Éducation Pap Ndiyae pour la rentrée. Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé le retour des mathématiques "en option", "non obligatoire", en classe de première dès la rentrée prochaine.



• Les 936 000 candidats qui ont émis des vœux sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup ont pris connaissance à 19 heures des premières réponses attendues. Ils ne disposent que de six jours pour y répondre. Franceinfo répond à cinq questions sur cette phase décisive pour les candidats.



