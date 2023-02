DIRECT. Réforme des retraites : "Nous avons eu des appréciations tactiques différentes, mais nous avons été unis sur l'essentiel", estime la députée LFI Aurélie Trouvé

#RETRAITES Nouvelle nuit de confusion à l'Assemblée. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a réservé ses derniers propos aux insoumis, lors de la levée de séance. "Mesdames et messieurs les insoumis, vous m'avez insulté quinze jours, personne n'a craqué et nous sommes là devant vous pour la réforme !" Certains députés LFI sont sortis en chantant "On est là, on est là", avant que des députés de la majorité, de droite et du RN entonnent une Marseillaise.