DIRECT. Massacre de civils à Boutcha : le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU

: "On n'a plus peur des tirs maintenant, on sait quand ça arrive et les sirènes ne nous font plus peur."



A Kharkiv, en Ukraine, les ambulances sont visées par les tirs et les bombardements russes. Pavel Fidachenka, un ambulancier rencontré par franceinfo, raconte qu’il intervient avec un gilet pare-balles.

: La guerre en Ukraine continue également de prendre de la place en une, aussi bien en s'intéressant à ce qui se passe sur place qu'à la manière dont les réfugiés ukrainiens vivent en France.









: Et hop, on enchaîne avec un premier point sur l'actualité :



• Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, va s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU, après la découverte de massacres imputés aux forces russes à Boutcha, où il s'est rendu hier. La Russie a nié toute responsabilité, assurant qu'elle allait présenter des "documents" le prouvant. Voici ce qu'il faut retenir de la journée d'hier.



• Jean-Luc Mélenchon tient le dernier grand meeting de sa campagne présidentielle à Lille en se démultipliant dans onze autres villes grâce à des hologrammes. Le troisième homme (crédité de 16% des intentions de vote) tente de bouleverser le match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dont l'écart se resserre (26,5% à 21%), selon notre sondage Ipsos Sopra Steria.



• Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, ex-chef de milice, sera la première personne à être jugée devant la Cour pénale internationale pour les atrocités commises au Darfour (Soudan), théâtre d'un bain de sang il y a près de vingt ans. Il est accusé de 31 chefs de crimes de guerre et contre l'humanité, commis en 2003-2004.



• Le Giec, le groupe d'experts sur le climat de l'ONU, a rendu public le troisième volet de son sixième rapport hier, consacré aux solutions à apporter à la crise. Voici ce qu'il faut en retenir.