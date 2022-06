DIRECT. La guerre en Ukraine pourrait durer "des années", met en garde le secrétaire général de l'Otan

Ce qu'il faut savoir

"Nous devons nous préparer à ce que cela puisse durer des années". Dans une interview publiée dimanche 19 juin par le quotidien allemand Bild, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg à évoquer le scénario d'un conflit qui dure. "Nous ne devons pas faiblir dans le soutien à l'Ukraine, même si les coûts sont élevés, pas seulement en ce qui concerne le soutien militaire mais aussi en raison des prix de l'énergie et de l'alimentation qui montent", a-t-il déclaré, en exhortant les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la durée et à poursuivre leurs livraisons d'armes. "Avec des armes modernes supplémentaires, la probabilité pour l'Ukraine de pouvoir repousser les troupes de [Vladimir] Poutine du Donbass augmenterait", a-t-il assuré. "Ces coûts ne sont rien en comparaison de celui payé quotidiennement par les Ukrainiens au front", a jugé le chef de l'Alliance atlantique. Suivez notre direct.

Volodymyr Zelensky dans le sud du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu samedi auprès des forces qui contiennent l'offensive russe dans le sud du pays. Selon la présidence, il s'est déplacé auprès des troupes dans les régions de Mykolaïv et Odessa, dans la bande côtière du pays convoitée par Moscou au bord de la mer Noire afin de remercier les soldats qui contiennent la poussée des troupes russes, soutenues à l'est depuis la Crimée annexée, pour leur "service héroïque".

Des combats acharnés à l'Est. Des combats acharnés font rage près de Sievierodonetsk, dans la région du Donbass. "Une expression dit : il faut se préparer au pire et le meilleur viendra de lui-même", a déclaré samedi dans un entretien à l'AFP Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk, qui abrite notamment les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk. "Bien sûr qu'il faut qu'on se prépare", a ajouté celui qui a plusieurs fois prévenu que les Russes finiraient par encercler Lyssytchansk en coupant ses principales routes d'approvisionnement. "La situation est difficile, dans la ville [de Lyssytchansk] et dans toute la région", a-t-il souligné, car les Russes "bombardent nos positions 24 heures sur 24".

Le risque d'une "catastrophe alimentaire" mondial. Les Occidentaux accusent eux le pouvoir russe de menacer le monde d'une famine et d'instrumentaliser les céréales comme ils le font avec les hydrocarbures. "La Russie a transformé la mer Noire en zone de guerre, bloquant les expéditions de céréales et d'engrais en provenance d'Ukraine" tout en appliquant des "quotas" à ses propres exportations a dénoncé samedi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, accusant Moscou de "chantage". "Il est impératif de permettre la reprise des exportations ukrainiennes par bateau", pour éviter une "catastrophe alimentaire mondiale", a-t-il ajouté.