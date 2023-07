Direct La guerre en Ukraine a un effet "destructeur" sur Vladimir Poutine, estime le directeur de la CIA

Pour la CIA, c'est une "occasion" exceptionnelle. La guerre en Ukraine a un effet "destructeur" sur Vladimir Poutine, a déclaré, samedi 1er juillet, le directeur de l'agence de renseignement. Depuis la Fondation Ditchley, au Royaume-Uni, William Burns a qualifié l'invasion de l'Ukraine par la Russie de "défi géopolitique le plus immédiat et le plus aigu pour l'ordre international aujourd'hui". Selon lui, la guerre est un "échec stratégique" pour Moscou, qui a révélé les faiblesses militaires de la Russie, porté un coup à son économie et encouragé l'élargissement et le renforcement de l'OTAN. Suivez notre direct.

Le Premier ministre espagnol réaffirme à Kiev le soutien de l'UE. Pedro Sanchez a réitéré, samedi, à Kiev, au premier jour de la présidence espagnole de l'Union européenne, le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, qui déplore cependant la lenteur de l'aide militaire promise par les Occidentaux. Cette visite précède en outre un important sommet de l'Otan prévu les 11 et 12 juillet à Vilnius.

Volodymyr Zelensky salue la visite "extrêmement symbolique" du Premier ministre espagnol. Le président ukrainien a remercié samedi Pedro Sanchez pour sa visite à Kiev, alors que l'Espagne entame sa présidence de l'Union européenne. "Merci pour votre importante visite et votre soutien à notre peuple !", a déclaré Volodymyr Zelensky sur les médias sociaux. "Il est extrêmement symbolique que cette visite ait lieu le tout premier jour de la présidence espagnole de l'UE", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien accuse "certains" partenaires occidentaux de traîner des pieds sur la formation des pilotes. Volodymyr Zelensky a accusé samedi "certains" partenaires occidentaux de traîner des pieds en ce qui concerne les projets de formation des pilotes ukrainiens au pilotage d'avions de combat. "Ont-ils une idée de la date à laquelle l'Ukraine pourra obtenir des F-16 ?", a-t-il déclaré aux journalistes aux côtés du Premier ministre espagnol. "Il n'y a pas de calendrier des missions d'entraînement. Je pense que certains partenaires traînent des pieds. Pourquoi le font-ils ? Je ne le sais pas".