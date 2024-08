Direct Guerre en Ukraine : Kiev revendique une frappe nocturne sur une base aérienne russe

L'armée ukrainienne assure avoir frappé "avec succès" une base aérienne militaire russe, dans la région de Lipetsk, vendredi 9 août. Moscou a déclaré avoir été frappé par de nombreuses attaques de drones dans la nuit, notamment dans cette zone qui se situe à près de 300 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. "Pendant l'attaque, des dépôts avec des bombes aériennes guidées et d'autres installations dans la zone de la base aérienne ont été touchés", a déclaré l'état-major ukrainien dans un compte-rendu, ajoutant qu'"un incendie majeur s'est déclaré et plusieurs détonations ont été signalées". Suivez notre direct.

Des drones ukrainiens abattus dans des régions frontalières et en Crimée. La défense aérienne russe a par ailleurs abattu 29 drones ukrainiens dans la région frontalière de Belgorod, a écrit sur Telegram le gouverneur Viatcheslav Gladkov, qui fait état de dégâts matériels. Enfin, à Sébastopol, dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014, le gouverneur Mikhaïl Razvojaïev a fait état d'attaques de drones aériens et marins.

Une incursion de l'armée ukrainienne en Russie. Plus de mille soldats ukrainiens, une dizaine de chars et une vingtaine de blindés participent depuis mardi à une incursion dans la région russe de Koursk. "La Russie a apporté la guerre à notre pays et devrait en ressentir" les effets, a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son allocution de jeudi soir, sans pour autant mentionner directement cette incursion.

La Russie condamne deux Ukrainiens pour "terrorisme" et "espionnage". Des tribunaux en Russie et dans les territoires qu'elle occupe en Ukraine ont condamné à de longues peines de prison deux Ukrainiens accusés de "terrorisme" et d'"espionnage" au profit de Kiev, jeudi. Dans une première affaire, un tribunal du sud de la Russie a prononcé une peine de douze ans de prison à l'encontre d'une Ukrainienne accusée d'avoir "[participé] à la préparation et à l'exécution d'un acte terroriste dans la région de Zaporijjia". Dans une autre affaire, la Cour suprême de la région de Lougansk, presque complètement sous contrôle russe, a condamné un Ukrainien à treize ans de prison pour espionnage.