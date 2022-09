DIRECT. L'Ukraine accuse la Russie de bombarder l'itinéraire de l'AIEA, qui maintient son déplacement à la centrale de Zaporijjia

Aveyron45

#RENTREE J'ai lu l'article sur les profs démissionnaires et je me retrouve un peu dans chaque témoignage. Je suis enseignante dans deux petits collèges privés sous contrat. On croît souvent que l'on est mieux lotis mais ce n'est pas vrai, c'est même carrément le contraire. Il y a aussi des élèves difficiles et des élèves en grande difficulté. On manque de moyens et on le ressent tous les jours. Le matériel cassé n'est pas remplacé, on travaille avec des manuels qui ne sont plus renouvelés et on nous demande de faire des économies sur les photocopies... J'ai 50 ans, j'ai été titularisée en 1997 mais j'avais déjà fait des remplacements avant. Je touche un peu moins de 2200 euros par mois. Si je veux avoir une retraite complète, il faudra que je travaille jusqu'à 67 ans ! Autant dire que je ne me vois pas du tout devant des élèves à cet âge là. Je partirai bien mais pour quoi faire ? Pas facile à mon âge. Depuis 2015, j'enchaîne les problèmes de santé et les arrêts de travail. Même si tous ces problèmes ne sont pas uniquement liés au travail, cela y contribue beaucoup. Je reprends le chemin du collège sans motivation et presque triste. C'est la première fois que ça m'arrive.