DIRECT. L'armée russe a chassé les forces ukrainiennes du centre de Sievierodonetsk, annonce Kiev

#LEGISLATIVES Le ministère de l'Intérieur relève enfin que le même traitement a été appliqué à la majorité présidentielle. "Damien Abad, dont on peut légitimement penser qu’il est soutenu par Ensemble !, est comptabilisé en 'divers droite'. C’est aussi le cas de Dominica Michel-Revert, candidate 'divers' à Saint-Pierre et Miquelon, et Marie-Luce Penchard en Martinique, soutenue par la majorité mais nuancée 'divers centre'", précise-t-on place Beauvau.