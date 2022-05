DIRECT. Kiev promet de "tout faire" pour défendre le Donbass où l'offensive russe s'intensifie

"On s'attaque directement au financement public des énergies fossiles, c'est un élément extrêmement important. Jusqu'ici, c'était un point aveugle de la lutte contre le changement climatique, alors que le GIEC estime qu'il serait possible de réduire de 10% les émissions mondiales de gaz à effet de serre si on mettait fin à ces subventions publiques."



#CLIMAT Aujourd'hui, les ministres des pays du G7 se sont engagés à mettre un terme au financement des projets d'énergie fossile à l'étranger d'ici 2022. Une promesse symbolique ou historique ? François Gemenne, chercheur au FNRS à l’Université de Liège et auteur principal au Giec, est revenu sur cet engagement "un peu historique, même si on s'est habitué à cette sorte de litanie de promesses qui ressemblent souvent à des résolutions du nouvel an."