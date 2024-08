Direct Guerre entre l'Ukraine et la Russie : l'armée de Kiev atteint ses objectifs dans la région russe de Koursk, affirme Volodymyr Zelensky

#UKRAINE Les autorités ukrainiennes ordonnent l'évacuation des familles ayant des enfants à Pokrovsk et dans ses alentours, dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes continuent de progresser vers cette ville stratégique. "Quand nos villes sont à la portée de pratiquement toutes les armes ennemies, la décision d'évacuer est nécessaire et inévitable", a déclaré le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filachkine, sur les réseaux sociaux.