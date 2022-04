DIRECT. Guerre en Ukraine : Zelensky dénonce une situation "inhumaine" à Marioupol, où la Russie appelle les derniers combattants ukrainiens à se rendre pour être épargnés

Laurent Berger et Philippe Martinez, secrétaires généraux respectivement de la CFDT et de la CGT

"Le Rassemblement national est un danger pour les droits fondamentaux des citoyens et des travailleurs" et "ne peut pas être considéré comme les partis républicains, respectueux et garants de notre devise, liberté, égalité, fraternité."



#PRESIDENTIELLE Dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche, les secrétaires généraux de la CFDT et de la CGT ne cite jamais le nom d'Emmanuel Macron, qui sera face à Marine Le Pen pour le 2e tour de l'élection présidentielle, et estiment que "jamais la menace de voir l'extrême droite à l'Elysée n'a été aussi forte".