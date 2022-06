DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky va s'exprimer en visioconférence au sommet de l'Otan de Madrid

Ce qu'il faut savoir

La réunion était prévue de longue date mais les enjeux ont changé depuis la guerre en Ukraine. Plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement sont réunis à Madrid (Espagne) pour discuter de l'avenir de l'Otan. Et la journée de ce mercredi 29 juin va être en grande partie consacrée à l'invasion russe. A cette occasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est invité à s'exprimer à deux reprises en visioconférence. Suivez notre direct.

L'Ukraine au coeur du sommet. Les pays de l'Otan, qui ont déjà fourni des milliards de dollars d'aide à Kiev, vont convenir à Madrid "d'un programme d'assistance complet à l'Ukraine pour l'aider à faire respecter son droit à la légitime défense, a promis Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance atlantique. Il est extrêmement important que nous soyons prêts à continuer à apporter notre soutien parce que l'Ukraine fait face aujourd'hui à une brutalité que nous n'avions plus vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale".

A Krementchouk, des habitants toujours sous le choc. La frappe russe qui s'est abattue lundi sur un centre commercial a fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés et de disparus. Le président Volodymyr Zelensky suggère au Conseil de sécurité de l’ONU d'envoyer "une commission d’enquête".

La Turquie dit oui finalement. Obstacle depuis la mi-mai à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Otan, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fini par lever son veto mardi. "Je suis ravi d'annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan" et qui répond "aux inquiétudes de la Turquie sur les exportations d'armes et sur la lutte contre le terrorisme", a déclaré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg devant la presse. Les membres de l'Otan vont donc pouvoir "inviter" officiellement mercredi les deux pays nordiques à rejoindre l'Alliance.