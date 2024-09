Direct Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky va être reçu par Joe Biden et Kamala Harris à la Maison Blanche

Faisons un premier rappel des principaux titres :

• #METEO Météo-France place quatre départements en vigilance orange pluie-inondation : il s'agit du Jura, de l'Ain, de la Haute-Savoie et de la Corrèze.

• #PROCHE_ORIENT La France, les Etats-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays arabes ont appelé mercredi à un "cessez-le-feu immédiat de 21 jours" au Liban où le conflit entre Israël et Hezbollah menace d'embraser la région. Le texte a également été signé par l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar.

• #POLITIQUE La demande de destitution d'Emmanuel Macron sera examinée le 2 octobre en commission des lois. Cette demande, portée par LFI, avait obtenu le feu vert du bureau de l'Assemblée nationale mi-septembre.