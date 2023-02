DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky salue les "héros" engagés dans la bataille de Bakhmout, où la situation est "compliquée"

#AGRICULTURE Réchauffement climatique, destruction de la biodiversité, pollutions diverses... Notre assiette est au carrefour des crises environnementales. Le système agricole et la pêche, qui permettent de la remplir au quotidien, sont à la fois l'une des principales causes de ces bouleversements et leurs premières victimes (sécheresses). À l'occasion du salon de l'Agriculture, je vous explique, avec mon collègue Brice Le Borgne, comment notre alimentation grignote l'environnement et quelles sont les pistes pour changer cette situation.