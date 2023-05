DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky rencontre Joe Biden au sommet du G7, le président américain promet de nouvelles armes et munitions à Kiev

Ce qu'il faut savoir

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre son homologue américain Joe Biden, dimanche 21 mai au sommet du G7 à Hiroshima (Japon). Deux jours après une annonce ouvrant la voie à la livraison d'avions de combat F-16 à Kiev, le président des Etats-Unis a promis de nouvelles armes et munitions américaines à l'Ukraine. Ces nouvelles cargaisons incluront "des munitions, de l'artillerie, des véhicules blindés", a déclaré Joe Biden. Suivez notre direct.

Un marathon diplomatique pour Zelensky. Le chef de l'Etat ukrainien doit plaider dimanche pour de nouveaux soutiens diplomatiques et militaires en faveur de l'Ukraine, auprès de ses alliés du G7 mais aussi auprès d'autres pays ayant refusé jusqu'à présent de condamner l'invasion russe, comme l'Inde et le Brésil. La présence de Volodymyr Zelensky à Hiroshima est "très importante", notamment pour "intensifier" les relations entre l'Ukraine et les pays du Sud, a estimé dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz.

Moscou revendique la capture totale de Bakhmout. Après la revendication du groupe paramilitaire russe Wagner, Moscou a revendiqué samedi soir la capture totale de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. La ville a été le théâtre de la bataille la plus longue et sanglante en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. "A la suite des actions offensives des unités d'assaut de Wagner, avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation de l'unité 'Sud', la libération de la ville d'Artemovsk est totale", a affirmé le ministère russe de la Défense, utilisant le nom soviétique de Bakhmout.

Pour Zelensky, il ne reste "rien" de Bakhmout. Samedi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, avait affirmé sur Telegram que les défenseurs ukrainiens contrôlaient toujours "certaines installations industrielles et infrastructures" et immeubles d'habitations, bien que "la situation (soit) critique". Volodymyr Zelensky, interrogé dimanche sur la situation à Bakhmout, a répondu de manière ambivalente. "Vous devez comprendre qu'il n'y a rien" là-bas, a-t-il répondu. "Aujourd'hui, Bakhmout n'est que dans nos cœurs."