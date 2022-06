DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky doit s'exprimer par visioconférence en milieu de matinée devant les dirigeants du G7

Ce qu'il faut savoir

L'Ukraine va "s'asseoir" à la table du G7. Volodymyr Zelensky doit prendre la parole par visioconférence en milieu de matinée, lundi 27 juin, devant les dirigeants réunis dans le cadre bucolique du château d'Elmau (Allemagne), au pied des Alpes bavaroises. Le président ukrainien devrait en profiter pour réclamer davantage d'armes pour son pays et un nouveau renforcement des sanctions occidentales contre Moscou. Suivez notre direct.

Faire pression sur les dirigeants du G7. Le président ukrainien, qui participera également au sommet de l'Otan à Madrid à partir de mardi, veut faire pression sur les sept dirigeants pour obtenir un soutien accru de leur part. "Les leaders du G7 (...) ont un potentiel conjoint suffisant pour arrêter l'agression russe, a-t-il estimé dans une vidéo publiée dimanche soir. Mais ce ne sera possible que lorsque nous obtiendrons tout ce que nous demandons et dans les délais nécessaires : et les armes, et le soutien financier, et les sanctions contre la Russie".

Kiev touchée par des frappes russes. Pour la première fois depuis des semaines, la capitale ukrainienne a été frappée dimanche matin par des missiles russes. Les frappes ont touché un complexe résidentiel proche du centre de Kiev. Un homme de 37 ans a été tué, annoncent les autorités. Moscou dit de son côté avoir visé une usine de production de missiles.

Boris Johnson opposé à une solution négociée "maintenant". Le Premier ministre britannique a mis en garde Emmanuel Macron contre la tentation d'une solution négociée "maintenant" en Ukraine au risque de prolonger "l'instabilité mondiale", a rapporté Downing Street. Les deux dirigeants "ont convenu qu'il s'agissait d'un moment critique pour l'évolution du conflit et qu'il était possible de renverser le cours de la guerre", a précisé un porte-parole du gouvernement britannique, après leur entrevue en marge du sommet du G7.