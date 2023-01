DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky attend des "décisions fortes" de la réunion de Ramstein

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Cette nouvelle tranche ne comprend aucun envoi de char lourd, comme les Abrams. Les Etats-Unis refusent pour l'instant d'en envoyer à Kiev, pour des questions de maintenance des véhicules et de formation des soldats ukrainiens.

: Les Etats-Unis ont annoncé hier une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, pour un montant total de 2,5 milliards de dollars. Washington va notamment envoyer des blindés légers et antimines, ainsi que des véhicules de transport.

: Le groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, qui rassemble une cinquantaine de pays, se réunit aujourd'hui à Ramstein (Allemagne). L'envoi potentiel de chars d'assaut Leopard 2 sera notamment au menu. Nous vous expliquons pourquoi cette réunion pourrait marquer une nouvelle étape dans l'aide militaire des Occidentaux à Kiev.



(PHILIPP SCHULZE / DPA / AFP)

: Voici les titres à 6 heures :



• Plus de 1,1 million de personnes ont défilé contre la réforme des retraites hier, selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats revendiquent plus de 2 millions de manifestants. Une nouvelle journée d'action est prévue le 31 janvier.



• Les deux candidats à la direction du Parti socialiste, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, revendiquent la victoire. Les deux camps s'accusent mutuellement d'irrégularités dans les votes.



• Des milliers de personnes ont manifesté hier au Pérou, pour réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte. Des affrontements ont éclaté à Lima et dans d'autres villes, faisant deux morts.





• Les pays qui apportent une aide militaire à Kiev se réunissent aujourd'hui en Allemagne. Volodymyr Zelensky espère des "décisions fortes", comme l'envoi de blindés lourds en Ukraine, à l'issue de ces discussions.