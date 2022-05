DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accuse la Russie de "génocide" dans le Donbass

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à aider à "surmonter la crise alimentaire" provoquée par le blocage de céréales ukrainiennes et russes en raison du conflit en cours, sous réserve d'une levée des sanctions contre Moscou.

: "L'actuelle offensive des occupants dans le Donbass pourrait rendre la région inhabitée."



Volodymyr Zelensky a accusé les envahisseurs de chercher à "réduire en cendres" Severodonetsk et d'autres villes de la région, dans son adresse télévisée dans la nuit de jeudi à vendredi.

: En avril, le Parlement ukrainien avait déjà adopté une résolution qualifiant de "génocide" les agissements de l'armée russe, et avait exhorté tous les pays étrangers et organisations internationales à faire de même. Le président américain Joe Biden a lui-même employé cette expression, tandis que son homologue français Emmanuel Macron s'y refuse.

: Les forces russes pratiquent la "déportation" et "les tueries de masse de civils" dans le Donbass, a poursuivi Volodymyr Zelensky, dénonçant "une politique évidente de génocide menée par la Russie". Les accusations de Volodymyr Zelensky font écho à celles de Moscou, qui a justifié son invasion par un prétendu "génocide" pratiqué par les Ukrainiens contre la population russophone dans le Donbass.

: Il est 6 heures. Nous faisons un premier point sur l'actualité de la journée :



Un séisme de magnitude 6,1 a frappé au large de la côte est du Timor oriental. La secousse s'est produite à une profondeur de 51,4 km au large de la pointe orientale de l'île de Timor, qui est partagée entre le Timor oriental et l'Indonésie.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de pratiquer un "génocide" dans le Donbass, dans l'est du pays, où la ville de Severodonetsk subit un déluge de bombes.



Joe Biden se rendra dimanche, à Uvalde, au Texas, où 21 personnes, dont 19 enfants, ont péri dans une fusillade mardi. Deux jours après le drame, la chronologie des faits et le rôle de la police sont au centre des questions. Certains témoins à l'extérieur de l'école dénoncent la passivité des forces de l'ordre.



• Ca passe pourJeanjean, Cornet, Simon et Gaston, ça casse pour Garcia : quatre qualifications en cinq matchs... voici ce que l'on peut retenir du parcours des Français à l'issue de la journée d'hier à Roland Garros.



• Andy Fletcher, membre fondateur du groupe de rock alternatif britannique Depeche mode, est mort à l'âge de 60 ans. "Nous sommes choqués et remplis d'une immense tristesse", a annoncé le groupe.