DIRECT. Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine fustige "l'impérialisme" de l'Otan qui s'engage à soutenir Kiev

#VACANCES Dans quelques jours, des millions de Français seront sur les routes, dans les gares ou les aéroports. Mais à cause de l'inflation, de nombreux vacanciers renoncent à partir à l'étranger et improvisent des formules plus accessibles. Les ingrédients de cet été 2022 ? Tourisme local, courts séjours et improvisation.

(VALENTINO BELLONI / HANS LUCAS / AFP)