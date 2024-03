Direct Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine affirme que les forces russes ont l'avantage sur le front

#EUROPEENNES "Notre rôle est de soutenir l'Ukraine pour qu'elle soit dans la position la plus forte possible", déclare François-Xavier Bellamy. "Emmanuel Macron a fragilisé la France et sa position, et l'Ukraine et sa défense, et l'Ukraine tout entière", dénonce-t-il à propos des récentes déclarations du président de la République sur une possible intervention des forces françaises en Ukraine. #UKRAINE