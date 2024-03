Direct Guerre en Ukraine : une raffinerie de pétrole attaquée par un drone en Russie

Pour la deuxième journée consécutive, des sites énergétiques russes sont attaqués par des drones. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mars, c'est la raffinerie de pétrole de Riazan, à environ 200 km au sud-est de Moscou, qui a été visée. "Selon de premières informations, il y a des blessés", écrit le gouverneur Pavel Malkov sur Telegram. A la suite de l'attaque, "un incendie s'est déclaré" dans cette raffinerie, qui est l'un des plus grands producteurs du carburant pour le centre de Russie et contrôlée par le géant pétrolier Rosneft. Suivez notre direct.

L'ancien bras droit d'Alexeï Navalny agressé à son domicile en Lituanie. Leonid Volkov, opposant russe en exil, a été hospitalisé après avoir été victime d'une agression à l'extérieur de son domicile à Vilnius. Agé de 43 ans, Leonid Volkov est l'une des principales figures de l'opposition en Russie. Il était l'un des lieutenants de Navalny, mort en détention en Russie le 16 février. Des proches de Navalny ont diffusé des photos montrant les blessures subies par l'opposant, notamment un œil au beurre noir, une marque rouge sur son front et du sang sur une de ses jambes.

Emmanuel Macron sur France 2 et TF1, jeudi soir. Après les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'accord de sécurité conclu avec l'Ukraine, le président de la République va accorder un entretien aux deux chaînes. Le chef de l'Etat répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix (France 2) et de Gilles Bouleau (TF1) en direct de l'Elysée dans le journal de 20 heures.

L'Assemblée nationale a dit oui. Les députés français ont apporté mardi soir un large soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, malgré l'abstention du RN et l'opposition de LFI. Ils ont voté par 372 voix contre 99 en faveur de la stratégie française d'aide à l'Ukraine, avec l'aval de la plupart des LR, du PS, des écologistes et du groupe indépendant Liot, lors de ce scrutin non contraignant.